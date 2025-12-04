محمود الجارحى يكتب.. رسالة طفلة الشرقية للمتهم: «جاء يوم القصاص»

سيدى القاضى.. السادة المستشارون.. الحضور الكرام.. الحضور الحزين.. السادة المحامون ممن تطوعوا هنا للدفاع عن حقى.. السادة المتابعون.. أهلا بحضراتكم جميعا.. أنا عندى ٨ سنين.. او طفلة الشرقية كما هو معروف لدى الجميع.. نعم أنا هي.. هل تسمحون لى ب«الكلام» قبل بدء جلستكم الموقرة.. هل قلوبكم بها متسع لكلماتى.. لن أطيل عليكم.. أعتذر أنني أوجعت قلوبكم وأبكيتها.. والله لم أقصد.. ولا علاقة لي بما حدث.. ولم أرتكب ذنبا ولا اعرف للذنب طريق.. كنت بصحبة والدتي في السوق بمنطقة العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية.. جلسة في نهار رمضان.. كنت جلسة في أمان.. وفي ذات الحين كان هناك ذئب بشري يبحث عن فريسته لقضاء شهوته.. وحين دخلت دورة المياه في مسجد قريب من مكان والدتي لقضاء حاجتي.. فوجئت بالمتهم وغلق الأبواب وقال ليا: "لو اتكلمتي هادبحك".





سيدى القاضي.. المتهم استغل صغر سني وتعدي عليا وأنا أقاوم ألما ودماءً ليس لهما مثيل.. حيث ظل المتهم دقائق.. والألم والرعب تمر كالدهر عليا.. وباتت الدماء تسيل منى وتركنى.. وتوجهت وانا في حالة ذهول ورعب وانا بصرخ في ذعر وبقول: «أين أنت يا أمى؟».. وحكيت ليها اللى حصل.. وانا اقول لها.. أمى كيف يتحمل قلبك وعقلك هذا الخبر.. وأثناء ذلك.. فوجئت بالمتهم يسير أمامى.. واشارت اليه.. وأمسك به الأهالى.. وجلست أمى بجواره.. وتقول له وهى تصرخ.. «عايزة حقى بنتى».



سيدي القاضي.. السادة المستشارون.. الحضور الكرام.. أعتذر من جديد أننى أوجعتكم.. لكنه وجع لا يقارن بالوجع الذى تعرضت له.. ربما صرخت يقينا تألمت وحاولت المقاومة ولكنى فشلت.. اعلم أنه نصيبى وقدرى.. نعم أنا هنا يا سيدى القاضى لارصد لكم ما حدث.



سادتى.. سابدأ لو تسمحون بعائلتى الصغيرة البسيطة.. فهى الموجوعة أكتر.. هى التى لا تنام من الوجع.. أمى لم تغمض عيناه من البكاء منذ وقوع الجريمة.. هى الان تجلس بجواري في محراب عدالتكم.. الحمدلله يا أمى أننا هنا في محراب العدالة.. فقد جاء يوم القصاص.. من الشاب الذى ارتكب الفحشاء.. لم يرحم ضعفي.. لم يستجب لصرخاتى.. لم يتركنى سوى وملابسى ملطخة بالدماء.. تركنى بعدما نفذ غرضه.



سيدى القاضى.. هذا كل ما حدث.. ملف القضية الذى يحمل رقم 1365 لسنة 2025.. الذى يحتوى على تقرير الطب الشرعى الذى يسجل ما لحق بى من اصابات جسدية ونفسية.. تحريات المباحث التى اكدت صحة ارتكاب للواقعة.. أقوال الشهود.. وتحقيقات النيابة التى نسبت للمتهم اتهامات احتجاز طفله بالقوة وهتك عرضها داخل حمام عمومى بمدنية العاشر من رمضان.. في انتظار حكمك العادل.

دقائق وأصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية.. حكما على المتهم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة على خلفية اتهامه بالتعدي على الطفلة الضحية داخل دورة مياه عمومية بناحية سوق ابنى بيتك بالحي العاشر بمدينة العاشر من رمضان.



صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي.. رئيس المحكمة.. وعضوية المستشارين سامي زين العابدين وشادي المهدي عبدالرحمن وأحمد عيد سويلم.. وسكرتارية يامن محمود.