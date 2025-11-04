محافظ الشرقية: تطبيق تعريفة الركوب الجديدة لضمان حقوق المواطنين

محافظ الشرقية: تطبيق تعريفة الركوب الجديدة لضمان حقوق المواطنين

محافظ الشرقية: تطبيق تعريفة الركوب الجديدة لضمان حقوق المواطنين

تابع المهندس حازم الأشمني، محافظ الشرقية، سير انتظام العمل في المواقف العامة والداخلية ومحطات الوقود بالمحافظة، وذلك من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، وعبر تقنية الفيديو كونفرنس مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، جاء ذلك بهدف الاطمئنان على التزام أصحاب سيارات الأجرة بتطبيق التعريفة الجديدة لركوب سيارات النقل الجماعي والسرفيس.

وأكد محافظ الشرقية أن قرار تعديل تعريفة الركوب جاء بما يتماشى مع المسافة المقطوعة في كل خط سير، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، كما شدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين غير الملتزمين بتطبيق التعريفة الجديدة.

وأضاف المحافظ، خلال لقاء على قناة «إكسترا نيوز»، أنه تم تنفيذ حملة توعوية تشمل بنرات إرشادية في جميع المواقف وعلامات على البوابات الإلكترونية لتعريف المواطنين بالتعريفة الجديدة، حتى يتعرف كل مواطن على حقه بدقة، مشيرًا إلى أن المواطنين أصبحوا الآن على دراية كاملة بنظام التسعير، حيث أصبحوا قادرين على تحديد القيمة المقررة لأي زيادة.

وأوضح المحافظ أنه حتى الآن لم يتم رصد أي مخالفات أو أوضاع غير قانونية في المواقف، كما أن الحركة في المواقف تسير بشكل طبيعي، مؤكدًا أنه تم متابعة الوضع مع جميع المراكز والمحطات بفعالية من خلال غرفة الأزمات، مع استمرارية عمل اللجان الخاصة بالمراقبة، دون التهاون في تطبيق القانون.

وأشار المهندس حازم الأشمني إلى التعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية، وأن السائقين ملتزمون بـ التعريفة الجديدة، مشددًا على أن أي سائق يخالف القواعد سيتم محاسبته بحزم، مع التأكيد على أن المراجعة والتسعير تتم بنظام عادل ومتوازن، ما يضمن حقوق جميع الأطراف.

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