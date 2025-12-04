أفعال تؤدي إلى الخصم من الدعم النقدي «تكافل».. احذرها

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، مجموعة من الإجراءات التي يتم اتخاذها فوراً تجاه الأسرة التي لم تلتزم بشروط استمرار الحصول على الدعم النقدي «تكافل»، موضحة أنه يتم خصم 30% من قيمة الدعم في حالة عدم الالتزام لمرة الأولى ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

قانون الضمان الاجتماعي

ووفق نص قانون الضمان الاجتماعي، يتم خصم نسبة 60% من قيمة الدعم في حالة الالتزام للمرة الثانية ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حالة التزامها، ويتم خصم نسبة 90% من قيمة الدعم في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة ويجوز رد نسبة 30% من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها، ويتم وقف الدعم النقدي المشروط نهائياً في حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف، وذلك بناءً على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة.

وأكد القانون أنه يجوز للأسرة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتض أو رفض التظلم.

شروط استمرار حصول الأسرة على الدعم النقدي «تكافل»

- أن تلتزم الأسرة بحسب الأحوال بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بجميع التطعيمات المقررة للأولاد

- أن يكون الأولاد في الفئة العمرية «6 – 18» سنة مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي، والأولاد في الفئة العمرية «18 – 26» سنة مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص.