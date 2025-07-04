وزير التعليم العالي: 53% من إجمالي الملتحقين بالتعليم الجامعي المصري إناث

أكد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن اليوم هو بداية فارقة للتعليم العالي للشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا في التعليم الجامعي، مشيرا إلى أن مصر تشهد تطورا نوعيا في التعليم الجامعي والبحث العلمي، مضيفا أن التعليم العالي ومنظومة التعليم المشتركة جرى الحديث عنها بين الرئيسين في الاجتماع المغلق.

سوق العمل المصرية في أشد الحاجة إلى برامج متخصصة

وأضاف عاشور على هامش المؤتمر الفرنسي المصري للتعليم الجامعي، بحضور وزرير التعليم العالي الفرنسي، أن سوق العمل المصرية في أشد الحاجة إلى برامج متخصصة، منوها بأن منظومة التعليم العالي شهدت وصول عدد الجامعات إلى 116 جامعة تضم ما يقرب من 4 ملايين طالب وطالبة، منوها بالمخطط أن تصبح مصر مركز رائدا في تقديم الخدمة التعليمية.

المرأة شريك أساسي في إنتاج المعرفة والتنمية

وأضاف أن 53% من إجمالي الملتحقين بالتعليم الجامعي المصري من الإناث، وأن المرأة شريك أساسي في إنتاج المعرفة والتنمية، والمرأة المصرية عنصر أساسي في عملية التنمية.