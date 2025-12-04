وزير الصحة ينعى علي صلاح الاستشاري بمعهد القلب القومي

وزير الصحة ينعى علي صلاح الاستشاري بمعهد القلب القومي

وزير الصحة ينعى علي صلاح الاستشاري بمعهد القلب القومي

نعى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور علي صلاح، استشاري أمراض القلب بمعهد القلب القومي، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وفاة استشاري أمراض القلب

وتوفي الدكتور علي صلاح، مساء أمس الجمعة، خلال مشاركته في بعثة رسمية إلى مستشفى العريش العام، وذلك إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة، عقب انتهائه من إجراء عملية قسطرة عاجلة لمريض مصاب بجلطة في القلب.

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