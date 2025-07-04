سعر الذهب اليوم الاثنين 7-4-2025 في الأسواق.. تحديث جديد

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، تحديثا جديدا في سعر الذهب اليوم الاثنين 7-4-2025 في مصر، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن قبل احتساب سعري المصنعية وضريبة الدمغة نحو 4 آلاف و375 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الصاغة والمحلات دون مصنعية بالتعاملات المسائية، 4 آلاف و375 جنيها للشراء و4 آلاف و355 جنيها للبيع، بتراجع 20 جنيها مقارنة ببداية التعاملات.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5 آلاف جنيه للشراء و4 آلاف و977 جنيها لبيع الجرام دون سعر المصنعية أو الدمغة بعد تراجعه 23 جنيها.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 دون مصنعية اليوم 4 آلاف و583 جنيها للشراء و4 آلاف و562 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمقدار 17 جنيها للجرام دون سعر المصنعية بالتعاملات المسائية ليصل إلى 3 آلاف و750 جنيها للشراء و3 آلاف و733 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الآن في الصاغة والمحلات 2917 جنيها للشراء و2903 جنيهات للبيع بعد تراجعه 13 جنيها بالتعاملات المسائية.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 35 ألف جنيه للشراء و34 ألفا و980 جنيها للبيع بانخفاض مقداره 160 جنيها مقارنة بالفترة الصباحية.

سعر أوقية الذهب عالميا بالدولار

ويتداول سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية للمعادن الثمينة الآن عند مستويات 3002 دولار للشراء و3001.5 دولار للبيع.