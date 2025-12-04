حملات متابعة تعريفة الركوب في البحيرة.. والمحافظ تؤكد على مراعاة مصلحة المواطن

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة حملات مكبرة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة المستمرة والتشديد على ضبط منظومة النقل ومتابعة تطبيق التعريفة الجديدة، عقب قرار زيادة أسعار الوقود، جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة مشروع المواقف اليوم عدة حملات مرورية مكثفة بعدد من شوارع مدينة دمنهور.

واستهدفت الحملة متابعة سيارات الأجرة والسيرفيس والتاكسي والنقل الداخلي، وذلك للتأكد من الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة وعدم تجزئة خطوط السير، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان تقديم خدمة نقل آمنة ومنضبطة.

وشهدت الحملة حالة من الالتزام الملحوظ من قِبل السائقين، وهو ما يعكس مستوى الوعي والمسؤولية، والتجاوب مع قرارات الدولة المنظمة لحركة النقل الجماعي.

من الجدير بالذكر أنه تم مراعاة مصلحة المواطن والسائق فى التعريفة الجديدة، حيث تم زيادة التعريفة على النحو التالي :

سيارات الأجرة السيرفيس من 4 جنيهات لتصبح 4.5 جنيه.

سيارات تاكسى العداد فتح العداد من 9.25 جنيه لتصبح 11.

مركبات التوك توك من 5.5 جنيه لتصبح 6 جنيهات.

قيمة تذكرة مركبات مشروع النقل الداخلي من 4 جنيهات لتصبح 5 جنيهات.

وتؤكد الدكتورة جاكلين عازر على ضرورة التزام الجهات المختصة باستمرار تلك الحملات الميدانية المكثفة على مدار الساعة، لضمان التطبيق الصارم للتعريفة وعدم التلاعب بها، بما يصب في مصلحة المواطن ويعزز من الانضباط في الشارع على أرض المحافظة.

كما تناشد محافظة البحيرة جميع المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي شكوى تتعلق بأسعار الوقود أو تعريفة الركوب من خلال الأرقام التالية:

الخط الساخن: 114

غرفة عمليات المحافظة

0453345599

0453349447

0453342134

فاكس: 0453356397

واتس آب: 01119996050