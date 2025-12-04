السعودية تحدد آخر موعد لدخول المعتمرين قبل موسم حج 2025

كشفت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، عن آخر موعد لدخول المعتمرين إلى المملكة والذي سيكون غدا الأحد 13 أبريل.

إعلان المملكة اليوم، عن آخر موعد لدخول المعتمرين غدا الأحد ضمن عدد من الترتيبات والإجراءات التي تهدف للمحافظة على سلامة الحجاج، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأشارت الداخلية السعودية في بيان لها اليوم السبت، إلى أن آخر موعد لمغادرة المعتمرين المملكة الثلاثاء 29 أبريل الجاري.

ضرورة الحصول على تصاريح

وتابعت الداخلية السعودية: «ابتداءً من الأربعاء 23 أبريل الجاري سيتعين على المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة (مكة المكرمة) الحصول على تصاريح بذلك من الجهات المعنية، ومنع دخول المقيمين غير الحاصلين على التصاريح النظامية إلى العاصمة المقدسة وإعادتهم من حيث أتوا، وتشمل تصاريح الدخول إلى مدينة مكة المكرمة المقيمين الحاصلين على تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو من يحمل هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو من لديهم تصاريح حج، وأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال موسم الحج يتم إلكترونيًا عبر منصة «أبشر أفراد وبوابة مقيم».

إيقاف تصاريح العمرة

وأعلنت الداخلية أنه سيتم «إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة نسك لمواطني المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين داخل المملكة وحاملي التأشيرات الأخرى من الثلاثاء 29 أبريل 2025 حتى الاثنين 10 يونيو 2025، كما سيتم عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي أنواع التأشيرات كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء 29 أبريل الجاري».

ودعت وزارة الداخلية السعودية إلى الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وأن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.