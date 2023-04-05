طريقة الحصول على تصريح العمرة من تطبيق توكلنا في دقائق معدودة

في تلك الأيام يحرص الكثيرون على أداء العمرة، ويرغب المسلمون في معرفة طريقة الحصول على تصريح العمرة من تطبيق توكلنا ضمن سلسلة الخدمات الإلكترونية التي يقدمها التطبيق بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة السعودية، للمعتمرين والحجاج ولكل الفئات حيث يهتم بشئون الصحة والطب أيضا.

وفي السطور التالية، نعرض طريقة الحصول على تصريح العمرة من تطبيق توكلنا، وفق ما ذكر الحساب الرسمي للتطبيق عبر موقع التدوينات القصير تويتر.

طريقة الحصول على تصريح العمرة من تطبيق توكلنا

ويمكن الحصول على تصريح العمرة من تطبيق توكلنا، عبر اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على تطبيق توكلنا بعد تحميله على الهاتف المحمول من خلال الضغط هنا.

2- توجه إلى الخدمات.

3- اختر إصدار التصاريح من خدمات الحج والعمرة.

4– حدد نوع التصريح.

4– اكتب اسمك أو اسم التابع أو المكفول أو المرافق.

5– حدد التاريخ والوقت.

6– اختر نفطة التجمع ومدينة القدوم.

7– اضغط بالموافقة على الإقرار.

8– سيظر لك تصريح العمرة.

كما أعلن تطبيق توكلنا التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، إطلاق إصداره الجديد الذي يضم عددًا من الخدمات المميزة، نعرض أبرز خدمات منها في السطور التالية.

أبرز الخدمات التي يقدمها تطبيق توكلنا

خدمات الإدارة والدفع لتذاكر النقل للمشاعر المقدسة.

- خدمة نداء استغاثة.

- خدمة أسعفني.

- خدمة تحديث رقم الجوال لمستخدمي التطبيق.

- تمكين دور الإيواء من إدارة تجمعات الحجر المؤسسي.