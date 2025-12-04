«الإسكان»: انطلاق مشروع نيو مارينا رسميا.. وطرح 35 ألف وحدة سكنية الثلاثاء

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن الدولة دشنت صباح اليوم مشروعين جديدين تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية في منطقة «نيو مارينا»، أحد أبرز التوسعات الحديثة التابعة لمدينة مارينا السياحية.

وأوضح خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6» على قناة الحياة، أن المشروع يقع جنوب الطريق الدولي الساحلي، ويبدأ من بوابة مارينا 1 حتى بوابة مارينا 5 أو 6، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 179 فدانًا.

وأشار إلى أن هذه المرحلة تمثل بداية مدينة سياحية جديدة تحت إشراف جهاز القرى السياحية بهيئة المجتمعات العمرانية، حيث لا تستهدف الوزارة تحقيق أرباح كبيرة، بل تسعى لتوفير مشروعات تنموية متكاملة بأسعار مناسبة للمواطنين، مؤكدًا أن المشروع لا يُطرح على مطورين عقاريين بل تتولى الدولة تنفيذه بالكامل، وهو ما يضمن سعرًا أقل وجودة مضمونة.

وبخصوص موعد الطرح، أشار خطاب إلى أنه لم يتم الإعلان بعد عن الأسعار أو آلية الحجز، لكن ذلك سيتم لاحقًا بالتزامن مع إعلانات الوزارة الرسمية، ووعد بأن يكون أول إعلان حصريًا من خلال البرنامج.

كما كشف عن الطرح المرتقب يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيتم توفير كراسات الشروط لـ35 ألف وحدة سكنية ضمن أكبر طرح إسكان أعلن عنه الوزير شريف الشربيني، ويشمل وحدات متنوعة من الإسكان المتوسط إلى الفاخر، موزعة على أكثر من 25 مدينة بمختلف المحافظات، تتراوح المساحات من 100 إلى 179 مترًا مربعًا، وتتراوح الأسعار بين 10 آلاف و30 ألف جنيه للمتر حسب التميز والموقع.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن الطرح يشمل مدنًا مثل القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية والعبور والمنصورة الجديدة وبرج العرب والسويس الجديدة والإسماعيلية والمطرية وكفر الدوار، مشيرًا إلى أن المشروعات تشمل خدمات متكاملة من محال تجارية ووحدات صحية ودور عبادة ومدارس، لضمان جاهزية المدن قبل تسليم الوحدات للمواطنين.