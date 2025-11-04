حالة الطقس غدا السبت.. أمطار ورياح تضرب عدد من المناطق

حالة الطقس غدا السبت.. أمطار ورياح تضرب عدد من المناطق

حالة الطقس غدا السبت.. أمطار ورياح تضرب عدد من المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل، عن توقعات حالة الطقس غدا السبت 12 أبريل، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، بينما يكون الطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، كما يستمر انخفاض درجات الحرارة التي شهدته كافة الأنحاء على مدار الساعات القليلة الماضية.

حالة الطقس غدا

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة غدا السبت على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

طقس غائم جزئيًا على معظم الأنحاء

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون الطقس الغد غائم جزئيًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، مشمس على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

أمطار غزيرة ضمن حالة الطقس اليوم

درجات الحرارة غدا

وتتمثل درجات الحرارة غدا في الآتي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 11 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 14 درجة مئوية.

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