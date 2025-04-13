«الأرصاد» تحذر من عودة رياح الخماسين اليوم: مثيرة للرمال والأتربة

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية من عودة نشاط رياح الخماسين الشمالية الغربية والشرقية والمثيرة للرمال والأتربة، اليوم الأحد، وذلك وفقا لما كشفت عنها صور الأقمار الصناعية فى الساعات الأخيرة، حيث تتباين سرعات الرياح من محافظة لأخرى، بحسب موقعها الجغرافي والطبيعة الجبلية التى تتميز بها.

عودة رياح الخماسين المثيرة اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في تقرير صادر عنها، أنّ رياح الخماسين اليوم ستكون مثيرة للرمال والأتربة على عدد من المدن والمحافظات الجنوبية ومحافظات الصعيد، حيث تصل سرعاتها إلى 38 كيلومتراً في الساعة، خاصة على المناطق الجبلية بوسط وجنوب سيناء، وجبال البحر الأحمر، ومحافظات شمال وجنوب الصعيد، والسواحل الشمالية الشرقية للبلاد.