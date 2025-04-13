«الأرصاد» تحذر من عودة رياح الخماسين اليوم: مثيرة للرمال والأتربة
«الأرصاد» تحذر من عودة رياح الخماسين اليوم: مثيرة للرمال والأتربة
حذّرت هيئة الأرصاد الجوية من عودة نشاط رياح الخماسين الشمالية الغربية والشرقية والمثيرة للرمال والأتربة، اليوم الأحد، وذلك وفقا لما كشفت عنها صور الأقمار الصناعية فى الساعات الأخيرة، حيث تتباين سرعات الرياح من محافظة لأخرى، بحسب موقعها الجغرافي والطبيعة الجبلية التى تتميز بها.
عودة رياح الخماسين المثيرة اليوم
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في تقرير صادر عنها، أنّ رياح الخماسين اليوم ستكون مثيرة للرمال والأتربة على عدد من المدن والمحافظات الجنوبية ومحافظات الصعيد، حيث تصل سرعاتها إلى 38 كيلومتراً في الساعة، خاصة على المناطق الجبلية بوسط وجنوب سيناء، وجبال البحر الأحمر، ومحافظات شمال وجنوب الصعيد، والسواحل الشمالية الشرقية للبلاد.
سرعة رياح الخماسين اليوم على القاهرة والمحافظات
وأوضحت «الأرصاد» أن سرعات الرياح اليوم تسجل الآتي:
- القاهرة الكبرى.. رياح نشطة، وتبلغ سرعتها 30 كيلومترا في الساعة، مع توقعات بسقوط أمطار.
- مدن القناة والوجه البحري.. رياح نشطة، وتبلغ سرعتها 32 كيلومترا في الساعة، مع سقوط أمطار رعدية.
- السواحل الشمالية الغربية.. رياح شمالية نشطة، وسرعتها 36 كيلومترا في الساعة، وسقةط أمطار رعدية.
- السواحل الشمالية الشرقية.. رياح نشطة خماسينية ومثيرة للرمال والأتربة وسرعتها 32 كيلومترا في الساعة، ويصاحبها أمطار رعدية.
- وسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.. رياح خماسينية نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وسرعتها 33 كيلومترا في الساعة.
- شمال ووسط الصعيد.. رياح خماسينية نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وسرعتها 34 كيلومترا في الساعة، وتعمل على انخفاض الرؤية الأفقية أحيانا.
- جنوب الصعيد والصحراء الغربية للبلاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة نشطة، وسرعتها 34 كيلومترا في الساعة، وتتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية أحيانا.