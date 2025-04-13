فيلم استنساخ يتراجع في شباك التذاكر.. حقق 165 ألف جنيه في يوم واحد

سجلت إيرادات فيلم استنساخ بطولة الفنان سامح حسين، تراجعا بنسبة 51% في آخر 24 ساعة في شباك التذاكر، وذلك بحسب تقرير الإيرادات اليومية عن أمس السبت، الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وحقق الفيلم نحو 165 ألف جنيه، وهو ما يعتبر تراجعا كبيرا عن الإيرادات التي حققها أمس الأول، وبلغت 340 ألف جنيه.

وحقق فيلم استنساخ إجمالي إيرادات وصل لـ870 ألف منذ طرحه في دور العرض السينمائي، الأربعاء الماضي، حيث حقق الفيلم في يومه الأول نحو 132 ألف جنيه، وفي اليوم الثاني 232 ألف جنيه، بينما ووصلت لأعلى معدل لها يوم الجمعة بـ340 ألف جنيه، قبل أن تعود للانخفاض مرة أخرى أمس السبت لـ165 ألف جنيه.



برومو فيلم استنساخ



قصة وأبطال فيلم استنساخ

تدور أحداث فيلم استنساخ في إطار من التشويق والإثارة والغموض، تتناول القصة قضية الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع،

وذلك من خلال يونس العربي الذي يتورط في العديد من المتاعب عندما يحاول يستخدم الذكاء الاصطناعي في تغيير مجريات الأمور، حيث يسلط الفيلم الضوء على التحديات التي تواجهها البشرية نتيجة التقدم التكنولوجي، وهو من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.

ويجمع الفيلم في بطلته عدد من النجوم من بينهم سامح حسين، هبة مجدي، هاجر الشرنوبي، أحمد السلكاوي، بالإضافة إلى محمد عز وأحمد صيام.