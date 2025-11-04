فيلم استنساخ يحقق 365 ألف جنيه خلال 48 ساعة بالسينما.. المركز قبل الأخير

فيلم استنساخ يحقق 365 ألف جنيه خلال 48 ساعة بالسينما.. المركز قبل الأخير

فيلم استنساخ يحقق 365 ألف جنيه خلال 48 ساعة بالسينما.. المركز قبل الأخير

حقق فيلم استنساخ بطولة سامح حسين، منذ انطلاق عرضه بالسينما خلال 48 ساعة، نحو 365 ألف جنيه، وجاء ترتيبه بالمركز قبل الأخير في قائمة الإيرادات اليومية للأفلام المعروضة حاليا، حيث تذيل القائمة فيلم فار بـ7 أرواح والذي حقق أمس الخميس، في شباك التذاكر 41 ألفا و588 جنيها.

إيرادات فيلم استنساخ

وحقق فيلم استنساخ بشباك تذاكر السينما في اليوم الثاني من عرضه أمس الخميس إيرادات تقدر بـ232 ألفا و454 جنيها، وكان قد حقق أول أيام عرضه 132 ألفا و353 جنيها، فيما تصدر القائمة فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر وطه دسوقي بإيرادات أمس 5 ملايين و665 جنيها.

وتجاوزت إيرادات فيلم سيكو سيكو 90 مليون جنيه خلال 11 يوم عرض بالسينما، وهو من تأليف محمد الدباح، إخراج عمر المهندس، ويشارك في بطولته تارا عماد، خالد الصاوي، باسم سمرة، أحمد عبدالحميد، محمود عزب، دانا هشام.

فيلم استنساخ

أبطال فيلم استنساخ

فيلم استنساخ من تأليف وإخراج عبدالرحمن محمد، بطولة سامح حسين، هبة مجدي، محمد عز، هاجر الشرنوبي، وتدور قصته في إطار من التشويق والإثارة حول تورط أحد الأشخاص ودخوله في أزمات كثيرة بسبب الذكاء الاصطناعي.

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