فيلم استنساخ بطولة سامح حسين يحقق 132 ألف جنيه في أول يوم عرض بالسينما

فيلم استنساخ بطولة سامح حسين يحقق 132 ألف جنيه في أول يوم عرض بالسينما

فيلم استنساخ بطولة سامح حسين يحقق 132 ألف جنيه في أول يوم عرض بالسينما

طُرح في الساعات الماضية، فيلم استنساخ للفنان سامح حسين في دور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2025، واحتفل بالعرض الخاص به بحضور أبطاله في إحدى دور السينما الكبرى بالقاهرة رفقة زوجته وعدد كبير من نجوم الفن.

إيرادات فيلم استنساخ في دور العرض السينمائية

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريح لـ«الوطن»، أن فيلم استنساخ حقق أمس، إيرادات بلغت 132 ألفًا و353 جنيهًا، محتلًا المركز الرابع في شباك تذاكر الإيرادات.

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قصة وأبطال فيلم استنساخ

وتدور أحداث فيلم استنساخ حول شاب يدعى يونس العربي، ويتورط في المتاعب بعد ما يتوغل الذكاء الاصطناعي في السيطرة على مجريات الأحداث على العالم، وذلك في ظل التقدم التكنولوجي الذي وصلت إليه البشرية.

فيلم استنساخ من بطولة سامح حسين هبة مجدي، هاجر الشرنوبي، محمد عز، من تأليف وإخراج عبدالرحمن محمد

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