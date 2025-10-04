أمين الفتوى: الحفاظ على دخل الدولة من السياحة مسؤولية وواجب شرعي

أمين الفتوى: الحفاظ على دخل الدولة من السياحة مسؤولية وواجب شرعي

أمين الفتوى: الحفاظ على دخل الدولة من السياحة مسؤولية وواجب شرعي

أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول واجب المواطن في الحفاظ على مصدر دخل البلاد من السياحة.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين، في حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاعة على قناة «الناس»، أن الإنسان عندما ينظر إلى الدخل العام للدولة، فإنه يرى انعكاس هذا الدخل على حياته وحياة أسرته، فالجميع يتمنى أن يعيش في أفضل حال، وأن يسكن في بيت مريح، ويستقل وسائل نقل حديثة، ويتلقى خدمات صحية وتعليمية متطورة، مؤكدًا أن تحقيق هذه الأمنيات مرتبط بقوة الدولة اقتصاديًا، والتي تعتمد بدورها على وجود دخل ثابت ومستمر يُسهم في تحسين مختلف جوانب الحياة.

وأضاف أن الدخل العام، ومنه الدخل الناتج عن السياحة، مرتبط ارتباطًا وثيقًا بحرمة المال العام، وهو ما حث عليه النبي ﷺ، وأوصى به الخلفاء الراشدون والصحابة رضوان الله عليهم. وأكد أن المال العام له حرمة تفوق المال الخاص، ويجب على كل فرد أن يحرص على المحافظة عليه، وأن يتجنب التعدي عليه بأي صورة.

واستشهد بما قاله الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، الذي كان يحرص على الفصل التام بين شؤون الدولة وحياته الشخصية، حتى في استخدام المصابيح، حيث رُوي أنه كان يطفئ مصباح الدولة إذا أراد الحديث في أمور شخصية، في دلالة على أهمية صيانة المال العام.

وختم حديثه بالإشارة إلى أن كثيرًا من الناس لم يكونوا في السابق يُدركون خطورة التعامل مع السوق السوداء للعملة، أما اليوم فقد أصبح الوعي بأهمية الحفاظ على العملة الوطنية أكثر انتشارًا، لأن أي تلاعب في هذا السياق يضر باستقرار الاقتصاد ويؤثر سلبًا على المواطن نفسه.

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