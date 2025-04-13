ضبط 2643 مخالفة تموينية متنوعة خلال شهر في الجيزة

ضبط 2643 مخالفة تموينية متنوعة خلال شهر في الجيزة

ضبط 2643 مخالفة تموينية متنوعة خلال شهر في الجيزة

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مواصلة الحملات على الأسواق والمحال والمخابز ومستودعات البوتاجاز بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للتصدي لأي ممارسات احتكارية أو غش تجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وحماية حقوق المواطنين.

جاءت تصريحات محافظ الجيزة عقب اطلاعه على جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية خلال شهر، إذ أسفرت الجهود عن ضبط 2643 مخالفة تموينية متنوعة بإجمالي مضبوطات بلغ 40 طنًا من السلع المدعمة والمواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.


وأشار إلى أنه في مجال التفتيش على المخابز البلدية والسياحية بالمحافظة، جرى ضبط 32 طنًا من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعه في السوق السوداء.


وفي مجال التفتيش والرقابة على الأسواق والمحال العامة جرى ضبط 2 طن من الأرز، و5 أطنان من السكر الحر، و610 لترات من زيت الطعام السائب مجهول المصدر، و200 كجم من الطحينة.


ومن جانبه، قال السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، إنه جرى تحصيل 3 ملايين و235 ألف جنيه غرامات مستحقة على أصحاب المخابز البلدية خلال شهر فبراير، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير 2643 محضرًا، وإرسالها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

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