وزير الصحة يستعرض الفرص الاستثمارية في التنمية البشرية أمام المنتدى المصري السعودي

شارك الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، في جلسة حوارية مع مجلس الأعمال المصري السعودي، لتعزيز سبل التعاون المشترك ودفع عجلة الاستثمار في قطاعي الصحة والتنمية البشرية، لما لهما من أهمية قصوى في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المواطنين في مصر والمملكة العربية السعودية.

حضر الجلسة الحوارية، الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.

وفي كلمته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط مصر والمملكة، مشيدًا بالدور المحوري الذي يلعبه مجلس الأعمال المصري السعودي لتوطيد الشراكات الاقتصادية.

فرص استثمارية واعدة

وتحدث الدكتور خالد عبدالغفار، عن الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في قطاعي الصحة والتنمية البشرية والمجالات كافة في مصر، مؤكدًا التزام الحكومة بتقديم التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات السعودية وتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين.

وأشار إلى الأهمية القصوى لتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي المصري، واهتمام وزارة الصحة باستقطاب الاستثمارات السعودية في القطاع الحيوي، من خلال تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب وتسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين.

تبادل الخبرات بين مصر والسعودية

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية تبادل الخبرات ونقل المعرفة بين الجانبين المصري والسعودي في المجالات الطبية والعلاجية، والتعاون في تطوير البنية التحتية الصحية وتحديثها وبناء مستشفيات جديدة وفق أحدث المعايير العالمية، مشيرا إلى أنّ مصر تمتلك كوادر طبية وتمريضية مؤهلة على أعلى مستوى في التخصصات كافة، ما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات التي تسعى لتقديم خدمات صحية متميزة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، إنّ الجلسة ناقشت اهتمام الحكومة بتعزيز التعاون الشامل مع السعودية في القطاعات كافة، مع التأكيد على البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها مصر للمستثمرين السعوديين، موضحا أنّ المناقشات مع المستثمرين السعوديين تمحورت حول الفرص المتاحة في القطاعات المختلفة وإمكانية إقامة شراكات مثمرة تعود بالنفع على اقتصادي البلدين.

وأشار عبدالغفار إلى اختتام الجلسة بالتأكيد على أهمية مواصلة الحوار وتكثيف اللقاءات بين رجال الأعمال والمستثمرين في مصر والمملكة، بهدف تحويل الفرص الاستثمارية المتاحة إلى مشروعات واقعية تساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة في البلدين.

شهدت الجلسة تقديم هدية تذكارية قيمة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، من مجلس الأعمال المصري السعودي، عبارة عن قطعة من كسوة الكعبة المشرفة، حيث أعرب الوزير عن شكره وتقديره للهدية الكريمة التي تحمل رمزية دينية وثقافية عظيمة.