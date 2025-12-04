رئيس «مياه المنيا» يوجه بضرورة الإسراع في رفع كفاءة الخدمة بمحطة تندة

أجرى المهندس حسن يحيى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، جولة تفقدية لعدد من المحطات بمركز ملوي، وذلك لمتابعة سير الأعمال الجارية والوقوف على نسب التنفيذ تمهيدا للانتهاء منها قبل حلول فصل الصيف، وذلك برفقة المهندس مصطفى نعماني رئيس «حياة كريمة»، والدكتورة نهى فايز صبرة، مدير فرع الشركة بمركز ملوي.

واستهل رئيس مياه المنيا، جولته بتفقد أعمال التوسعات بمحطة مياه جنوب ملوي التي تبلغ طاقتها التصميمية 450 لترا/ثانية، وتخدم عدة مناطق من بينها حي جنوب المدينة، قرية سيف الشرقية، قرية التابوت، قرية قلبا، قرية الأشمونين، عزبة جادالله، عزبة عبد الحكيم، وشدد على أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية للأعمال وسرعة الإنجاز عن طريق الدفع بفرق عمل مضاعفة لتوصيل الخدمة للمواطنين.

تحسين جودة المياه ورفع كفاءة الخدمة

وانتقل رئيس مياه المنيا لمتابعة الأعمال بمحطة تنقية مياه تنده الجاري تطويرها بإضافة وحدات الحديد والمنجنيز، التي تبلغ طاقتها التصميمية 60 لترا/ثانية، وتخدم قرى تنده، شرارة القبلية، عزبة مهران، عزبة الضبع، عزبة واصف، عزبة حمودة، نجع مؤمن، نجع مدوري، مؤكدا ضرورة الإسراع في استكمال الأعمال لتحسين جودة المياه ورفع كفاءة الخدمة.

واختتم رئيس مجلس الإدارة جولته بتفقد الأعمال بمحطة تنقية مياه الحديد والمنجنيز الأشمونين، التي تبلغ طاقتها 60 لترا/ثانية، وتخدم قرى الأشمونين، الحرية، الإدارة، نواي، إبراهيم عوض، منطقة البرج.

وشدد رئيس المياه على سرعة الانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد والتنبيه على قطاع المشروعات بالمتابعة المستمرة، وموافاته بالبرنامج الزمني لإنهاء المشروعات قبل 30 يونيو.