«بيطرى المنيا»: تقديم خدمات لأكثر من 41 ألف رأس ماشية لتحسين السلالات

أكد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، على أهمية دعم المشروعات القومية في مجال تنمية الثروة الحيوانية، مشددًا على ضرورة تكثيف حملات الرعاية البيطرية وتقديم الدعم الفني والإرشادي اللازم لمربي الماشية، حفاظًا على صحة المواطنين وتعزيزًا للاقتصاد القومي.

رفع معدلات إنتاج اللحوم والألبان

وفي هذا السياق، تنفذ مديرية الطب البيطري بالمنيا المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات المحلية، وفق استراتيجية الدولة لتنمية الثروة الحيوانية ورفع كفاءتها الإنتاجية، ما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي ورفع معدلات إنتاج اللحوم والألبان، وتوفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار مناسبة.

تقديم خدمات بيطرية بمراكز المنيا

ومن جانبه، صرح الدكتور محمد السيد، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، بأن إدارة التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالمديرية والإدارات الخارجية، قامت خلال الربع الأول من عام 2025 بتقديم الخدمات البيطرية لأكثر من 41 ألف رأس ماشية، منها المسح التناسلي الشامل لعدد 16.705 رؤوس ماشية، وتشخيص وفحص باستخدام جهاز السونار لعدد 5.966 رأس ماشية، وتقديم العلاج لعدد 7.389 رأس ماشية، وتنفيذ التلقيح الاصطناعي لعدد 2.753 رأس ماشية.