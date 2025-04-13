محافظ الدقهلية يوجه بزيادة حد الإقراض دون فوائد لـ70 ألفا للمشروعات الجديدة

قرر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، زيادة حد الإقراض للمستفيدين من قروض جهاز شباب الخريجين بدون فوائد إلى 70 ألف جنيه بدلا من 60 ألفا، كما قرر رفع سن المقترضين من 40 سنة إلى 45 سنة لتوسيع دائرة المستفيدين من قروض جهاز شباب الخريجين وزيادة حجم وعدد المشروعات وزيادة فرص العمل للشباب.

زيادة الإقراض للمستفيدين من قروض جهاز شباب الخريجين بدون فوائد ل70 ألف جنيه



وأكد محافظ الدقهلية، ضرورة المراجعة الدورية لأنواع الأنشطة والمشروعات المقامة وتحليلها لتحديد المشروعات الأكثر نجاحاً وربحية لأصحابها، للتركيز عليها وتعظيمها، على أن يشمل التحليل نوع النشاط أو المشروع وموقعه ومعرفة المناطق الأكثر إقبالا على طلب القروض والأنشطة الاكثر انتشارا.

تعظيم الاستفادة من القروض الممنوحة في الدقهلية





واستعرض محافظ الدقهلية سبل تعظيم الاستفادة من القروض الممنوحة، وزيادة أعداد المتقدمين للجهاز للحصول على قروض ميسرة بدون فوائد، وسرعة البت فيها وذلك للمساهمة في إقامة مشروعات إنتاجية وخدمية وتجارية بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، وأكد أن اللجنة تنعقد لدعم شباب الخريجين لإقامة مشروعات إنتاجية وخدمية جديدة، تعمل على خلق فرص عمل جديدة دعما للاقتصاد القومي.





حضر الاجتماع الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة، وبدر السيد بدر مدير عام الشئون المالية والإدارية، ووفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين، وعضو من الإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية، وعضو من الإدارة العامة للشئون القانونية.