نائب محافظ الدقهلية يشدد على متابعة مواقف السيارات في أجا

نائب محافظ الدقهلية يشدد على متابعة مواقف السيارات في أجا

نائب محافظ الدقهلية يشدد على متابعة مواقف السيارات في أجا

شدد الدكتور أحمد العدل نائب محافظ القليوبية على سرعة إنجاز ملفات التصالح في مركز أجا خلال قيامه بعمل زيارة مفاجئة لرئاسة مركز ومدينة أجا والمركز التكنولوجي وادارة الشئون الهندسية وادارة المتغيرات المكانية وإدارة أملاك الدولة،واجتمع مع بجميع مسئولي منظومة التصالح بحضور اللجنه المرافقة وشدد على سرعة إنجاز كافة ملفات التصالح.

نائب محافظ الدقهلية

سرعة الانتهاء من ملفات التصالح ورفع كفاءة الشوارع

وأوضح نائب محافظ الدقهلية أنه تم مراجعة كافة نقاط المتغيرات المكانية واستمع إلى بعض شكاوى وطلبات المواطنين ووجه بسرعة دراستها والعمل على حلها، كما قام بجولة داخل شوارع المدينة لمتابعة الحالة العامة للنظافة وأثنى على مستوى الحالة العامة للنظافة ووجه بالاستمرار فى رفع كفاءة الشوارع.

نائب محافظ الدقهلية

متابعة مستمرة لموقف أجا

وتوجه نائب محافظ الدقهلية إلي موقف سيارات المنصورة بمدينة أجا، الموقف الجديد بشارع 23 يوليو لمتابعة التزام السائقين بالتعريفه الجديدة، وشدد على رئيس المدينة ومدير المواقف بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم لسير العمل في الموقف وتذليل أي عقبات أمام الركاب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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