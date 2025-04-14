«الوقائع» تنشر قرار تشكيل لجنة لتوفيق بعض المنازعات يكون أحد أطرافها جامعة العريش

«الوقائع» تنشر قرار تشكيل لجنة لتوفيق بعض المنازعات يكون أحد أطرافها جامعة العريش

«الوقائع» تنشر قرار تشكيل لجنة لتوفيق بعض المنازعات يكون أحد أطرافها جامعة العريش

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة العدل رقم 1739 لسنة 2025، بشأن تشكيل لجنة لتوفيق بعض المنازعات يكون أحد أطرافها جامعة العريش، وذلك في العدد 84 في 14 أبريل 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، تشكل لجنة للتوفيق في بـ في بعض المنازعات التي يكون أحد أطرافها جامعة العريش وفقا لما نص عليه القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه وتسند رئاسة هذه اللجنة إلى:

المستشار خالد رمضان محمد الدماصي.

يمثل الجهة الإدارية فيها:

أحمد طلحا حسين جاد الله - ممثلا عن الجامعة.

تعقد اللجنة جلساتها وتباشر أعمالها بالمقر المخصص للجنة الكائن في: محافظة شمال سيناء - مدينة العريش - بمبنى إدارة جامعة العريش - بوسط البلد - شارع 26 يوليو - ميدان المالح.

وجاء في المادة الثانية من القرار، ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

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