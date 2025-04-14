الجريدة الرسمية تنشر قرار «الدواء» بإلغاء ترخيص إنشاء مكتب علمي

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار هيئة الدواء رقم 184 لسنة 2025، بشأن إلغاء ترخيص إنشاء المكتب العلمي إنتر فارما يوكيه ومخزن العينات التابع له، وذلك في العدد 84 الصادر في 14 أبريل 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، إلغاء ترخيص إنشاء المكتب العلمي «إنتر فارما يوكيه ومخزن العينات التابع له»، ومقره: 13 شارع حسين شفيق المصري - الدور الأرضي، شقة (1)، مصر الجديدة - القاهرة، ومقر مخزن العينات هو: 13 شارع حسين شفيق المصري - الدور الأرضي، شقة (1) - مصر الجديدة - القاهرة .

كما جاء في المادة الثانية من القرار، أن ينشر في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.