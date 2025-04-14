بعد نجاح مسلسل «قلبي ومفتاحه».. آسر ياسين يستأنف تصوير «إن غاب القط»

استأنف الفنان آسر ياسين تصوير فيلم إن غاب القط، للمخرجة سارة نوح، والذي بدأ تصويره أكتوبر الماضي، قبل أن يتوقف بسبب انشغال صناعه بتصوير أعمالهم خلال موسم الدراما الرمضانية 2025، حيث يجمع الفيلم في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم: أسماء جلال، ومحمد شاهين، وسماح أنور، وعلي صبحي، وأليف أيمن وتار.

ونشر المنتج هاني عبدالله مجموعة من الصور لفريق عمل فيلم إن غاب القط من بينهم الفنان آسر ياسين، عبر حسابه على فيس بوك، معلقا: «توكلنا على الله.. استئناف تصوير فيلم غاب القط، وربنا يكرمنا».

آسر ياسين يعود إلى السينما بـ«إن غاب القط» و«فرقة الموت» في 2025

وبعد النجاح الكبير الذي حققه الفنان آسر ياسين في موسم الدراما الرمضانية 2025 من خلال مسلسل قلبي ومفتاحه، للمخرج تامر محسن، يتابع العمل على مشاريعه السينمائية من بينها فيلم إن غاب القط، بالإضافة إلى فيلم فرقة موت، والذي يجمعه بالفنان أحمد عز ويحمل توقيع المخرج أحمد علاء الديب، وذلك بعد تعاونها في الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق.

ويجسد آسر ياسين دور خط الصعيد ضمن أحداث فيلم فرقة موت التي تدور في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، ويدخل في صراعات مع الضابط (أحمد عز) الذى يقود فرقة لمواجهة خط الصعيد والقضاء عليه وعلى رجاله، في إطار مليء بالتشويق والإثارة والأكشن، من تأليف صلاح الجهيني.