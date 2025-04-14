الرمد الربيعي وطرق الوقاية منه في فصل الربيع.. احذر من عيون طفلك

مع دخول فصل الربيع وارتفاع درجات الحرارة وانتشار حبوب اللقاح في الهواء، تبدأ الشكاوى من أمراض الحساسية الموسمية، ويأتي «الرمد الربيعي» على رأس القائمة خاصة عند الأطفال، لذا خلال السطور التالية نستعرض ما هو الرمد الربيعي وطرق الوقاية منه، وفقًا لحديث دكتور محمد راشد، طبيب الأطفال، لـ«الوطن».

الرمد الربيعي هو نوع من التهاب ملتحمة العين التحسسي، يُصيب الأطفال عادةً خلال فصلي الربيع والصيف بسبب فرط الحساسية تجاه حبوب اللقاح، الغبار، أو حتى وبر الحيوانات وهو مرض غير معدٍ، لكنه مزعج للغاية وقد يؤثر على حياة الطفل اليومية، خاصة إذا لم يتم التعامل معه مبكرًا وبشكل صحيح، والأعراض قد تظهر بشكل تدريجي، وتختلف في شدتها من طفل لآخر، وتشمل:

طرق الوقاية من الرمد الربيعي

إحمرار واضح في العينين

حكة شديدة قد تدفع الطفل إلى فرك عينيه باستمرار

تورم وانتفاخ في الجفون

إفرازات مائية أو مخاطية من العين

الشعور بوجود جسم غريب داخل العين

حساسية شديدة تجاه الضوء رهاب الضوء

في الحالات الشديدة ظهور نتوءات صغيرة على الجفن الداخلي «خصوصًا الجفن العلوي، وحال لاحظت على طفلك أحد الأعراض السابقة واستمرت لأكثر من يومين، أو كانت مصحوبة بألم أو إفرازات كثيفة، فلابد من زيارة طبيب عيون متخصص لتقييم الحالة ووصف العلاج المناسب».

طرق الوقاية من الرمد الربيعي

1- تجنب التعرض للمحفزات

2- قللي من خروج الطفل في أوقات ذروة انتشار حبوب اللقاح.

3- اغسلي وجه الطفل وعينيه جيدًا بعد العودة من الخارج.

4- تجنبي فتح النوافذ في أوقات الرياح الشديدة المحملة بالغبار.

5- الحفاظ على نظافة اليدين والعينين.

6- علمي طفلك عدم فرك عينيه نهائيًا.

7- استخدمي فوطة نظيفة ومسح العينين بماء فاتر عند الضرورة.