«الموسيقيين» توضح حقيقة إيقاف محمد رمضان عن الغناء بعد حفله في أمريكا

تصدر الفنان محمد رمضان حديث رواد منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد الإطلالة التي اختارها في الحفل الغنائي الذي أحياه في مهرجان كوتشيلا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وجرى تداول العديد من الشائعات حول إيقاف نقابة الموسيقيين له ومنعه من الغناء.

ومن جانبه أوضح طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، أن النقابة ليس لها الحق في محاسبة محمد رمضان على الإطلالة التي اختارها، وأن الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك هي نقابة المهن التمثيلية.

وقال المستشار الإعلامي للنقابة، في بيان، عن حفل محمد رمضان في الولايات المتحدة الأمريكية: «محمد رمضان عضو نقابة المهن التمثيلية، وهي الجهة الوحيدة التي لها حق المحاسبة والمساءلة، أما عن الحفلات التي تقام داخل جمهورية مصر العربية، فهي عبارة عن تصريح للحفل الواحد أو العمل الواحد، طبقا لبروتوكول اتحاد النقابات الفنية الثلاث الموسيقيىن والتمثيلية والسينمائية».

محمد رمضان يرفع علم مصر في مهرجان كوتشيلا الأمريكي

يعتبر محمد رمضان أول فنان مصري يشارك في فعاليات مهرجان كوتشيلا في الولايات المتحدة، الذي يعتبر من أضخم المهرجانات الموسيقية حول العالم، وحرص خلال الحفل على رفع علم مصر، وغناء أغنية «بتحلوي» تأكيد على اعتزازه وانتماءه للبلاد، وشهد المهرجان مشاركة مجموعة كبيرة من أشهر الموسيقيين والمغنيين من جميع أنحاء العالم.