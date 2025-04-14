«الموسيقيين» توضح حقيقة إيقاف محمد رمضان عن الغناء بعد حفله في أمريكا

«الموسيقيين» توضح حقيقة إيقاف محمد رمضان عن الغناء بعد حفله في أمريكا

«الموسيقيين» توضح حقيقة إيقاف محمد رمضان عن الغناء بعد حفله في أمريكا

تصدر الفنان محمد رمضان حديث رواد منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد الإطلالة التي اختارها في الحفل الغنائي الذي أحياه في مهرجان كوتشيلا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وجرى تداول العديد من الشائعات حول إيقاف نقابة الموسيقيين له ومنعه من الغناء.

ومن جانبه أوضح طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، أن النقابة ليس لها الحق في محاسبة محمد رمضان على الإطلالة التي اختارها، وأن الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك هي نقابة المهن التمثيلية.

وقال المستشار الإعلامي للنقابة، في بيان، عن حفل محمد رمضان في الولايات المتحدة الأمريكية: «محمد رمضان عضو نقابة المهن التمثيلية، وهي الجهة الوحيدة التي لها حق المحاسبة والمساءلة، أما عن الحفلات التي تقام داخل جمهورية مصر العربية، فهي عبارة عن تصريح للحفل الواحد أو العمل الواحد، طبقا لبروتوكول اتحاد النقابات الفنية الثلاث الموسيقيىن والتمثيلية والسينمائية».

محمد رمضان يرفع علم مصر في مهرجان كوتشيلا الأمريكي

يعتبر محمد رمضان أول فنان مصري يشارك في فعاليات مهرجان كوتشيلا في الولايات المتحدة، الذي يعتبر من أضخم المهرجانات الموسيقية حول العالم، وحرص خلال الحفل على رفع علم مصر، وغناء أغنية «بتحلوي» تأكيد على اعتزازه وانتماءه للبلاد، وشهد المهرجان مشاركة مجموعة كبيرة من أشهر الموسيقيين والمغنيين من جميع أنحاء العالم.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا