«الإحصاء»: 1.2 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والكويت خلال 2024

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر والكويت إلى 1.2 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 2.6 مليار دولار خلال عام 2023.

وبلغت قيمة الصــادرات المصــرية إلى الكويت 273 مليـــون دولار خــلال عام 2024 مقابل 316 مليون دولار خلال عام 2023، بينما وصلت قيمة الواردات المصرية من الكويت 947 مليون دولار خلال عــام 2024 مقابل 2.3 مليار دولار خلال عام 2023.

أهم صادرات مصر إلى الكويت



وجاءت أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الكويت خلال عام 2024 كالتالي:

1. خضراوات وفواكه بقيمة 70 مليون دولار.

2. ملابس جاهزة بقيمة 27 مليون دولار.

3. محضرات خضر وفواكه بقيمة 17 مليون دولار.

4. كاكاو ومحضراته بقيمة 16 مليون دولار.

5. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 14 مليون دولار.

وتمثلت أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الكويت خلال عام 2024 فيما يلي:



1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 927 مليون دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 12 مليون دولار.

3. منتجات كيماوية عضوية بقيمة 4 ملايين دولار.

4. مجموعات سلعية أخري بقيمة 4 ملايين دولار.

قيمة الاستثمارات الكويتية في مصر

وبلغت قيمة الاستثمارات الكويتية في مصر 547.7 مليون دولار خلال العام المالي 2023/ 2024 مقابل 632.6 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، بينما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في الكويت 194.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 مقابل 221.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين في الكويت 2.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 2 مليار دولار خـــلال العام المالي 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الكويتيين العاملين بمصر 2.7 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 4 ملايين دولار خلال العام المالي 2022/2023.