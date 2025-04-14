رموز مصرية قديمة.. أول تعليق من مصممة ملابس محمد رمضان في حفله بأمريكا

رموز مصرية قديمة.. أول تعليق من مصممة ملابس محمد رمضان في حفله بأمريكا

رموز مصرية قديمة.. أول تعليق من مصممة ملابس محمد رمضان في حفله بأمريكا

كشفت الصفحة الرسمية لمصممة الأزياء المصرية فريدة تمرازا، كواليس تصميم بدلة الفنان محمد رمضان، التي ظهر بها في حفله الذي أقيم بمهرجان كوتشيلا في أمريكا، وأثارت الجدل.

أول تعليق من مصممة بدلة محمد رمضان

شاركت الصفحة الرسمية فيديو لكواليس بدلة الفنان محمد رمضان وعلقت عليها قائلة: «قطعة فنية مصنوعة يدويا من الخرز، مستوحاة من رموز مصرية قديمة ومفتاح الحياة، عندما يتألق المصريون، تمرازا موجودة».


يذكر أن الفنان محمد رمضان تم تحويله للتحقيق من النقابات السينمائية والموسيقية والتمثيلية، إذ أعلن سيد محمود مستشار اتحاد النقابات الفنية الثلاث التحقيق مع محمد رمضان، بسبب إطلالته في المهرجان.

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