التحقيق مع محمد رمضان بحضور النقباء الثلاثة

التحقيق مع محمد رمضان بحضور النقباء الثلاثة

التحقيق مع محمد رمضان بحضور النقباء الثلاثة

كتب: بسمة شطا

قرر اتحاد النقابات الفنية الثلاث (التمثيلية، السينمائية، الموسيقية) التحقيق مع الفنان محمد رمضان، بعد أزمة إطلالته في مهرجان كوتشيلا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، مؤخرا.

أزمة بسبب إطلالة رمضان في كاليفورنيا

وأعلن سيد محمود، مستشار اتحاد النقابات الفنية الثلاث، التحقيق مع محمد رمضان؛ بسبب إطلالته في مهرجان كوتشيلا.

وكتب مستشار اتحاد النقابات الفنية الثلاث، عبر فيس بوك: «إلحاقا بما سبق عن محمد رمضان؛ سيتخذ اتحاد النقابات الفنية إجراء حول ما قام به الفنان محمد رمضان في حفله بأمريكا، عند التيقن بالصور والفيديوهات للحفل، والتحقيق معه حول الواقعة، بحضور النقباء الثلاثة، ورئيس اتحاد النقابات الفنية.. كونه فنانا ويمثل صورة الفن المصري»

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