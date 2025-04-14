وزيرة التضامن: مسابقات جديدة لدعم مشروعات الجمعيات الأهلية

شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، وحضور أعضاء اللجنة، والمهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، ورأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد، مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، وخليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأعربت وزيرة التضامن عن تقديرها بالتواجد في اجتماعات اللجنة، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية وأعضائها، والتي تقدم العديد من الأفكار التي يتم الاستعانة بها، متوجهة بالشكر للجنة وأعضائها على كافة الجهود المقدمة من جانبهم وتعاونهم الدائم مع الوزارة.

تنظيم مسابقات لمشروعات الجمعيات الأهلية

وأكدت مايا مرسي تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعقد اجتماعين خلال الفترة الماضية، تمهيدًا لإطلاق خدماته وتنظيم مسابقات جديدة لدعم المشروعات التي سيجري طرحها.

وأكدت أن ملف العمالة غير المنتظمة يُعد من الملفات ذات الأولوية، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي كانت تتولى هذا الملف بمفردها في السابق، إلا أنه بعد توليها مهام الوزارة، تم تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة العمل، في إطار حرص الحكومة على العمل بروح الفريق والتكامل بين الجهات المعنية.