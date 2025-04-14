«التضامن»: صندوق الصناعات الريفية يدعم صغار الفلاحين ويحقق الاكتفاء الذاتي

ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، إذ شهد الاجتماع اعتماد قرارات وتوصيات بشأن الإجراءات الإدارية التنظيمية للصندوق.

التركيز على المزايا النسبية وآليات الاستثمار في العنصر البشري

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الصندوق من شأنه أن يمثل ذراعا تنمويا لتمكين الأسر المشمولة بمظلة الدعم للخروج من دائرة الفقر، خاصة في الريف من صغار الفلاحين، إذ أن دعم آليات تحقيق التنمية الريفية لصغار المزارعين ودعم الزراعات إحدي آليات العمل وانطلاق باكورة صناعات زراعية تعتمد على سلاسل الإنتاج وتأسيس سلاسل الإمداد والتوريد مع التركيز على المزايا النسبية وآليات الاستثمار فى العنصر البشرى واستغلال المورد المحلى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد من المحاصيل .

استراتيجية عمل الصندوق

واستعرض الاجتماع استراتيجية عمل الصندوق والرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية والعرض على مجلس الإدارة وآليات التعاون والتشبيك مع الجهات ذات الصلة لدعم أهداف الصندوق.