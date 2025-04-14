محافظ المنيا يوجه بالتيسير على موردي القمح وصرف مستحقاتهم أولا بأول

عقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اجتماعاً لمناقشة منظومة استلام محصول الأقماح المحلية للموسم الجديد لعام 2025، وذلك بحضور، المهندس عبدالباسط عبدالنعيم وكيل وزارة التموين، المهندسة هايدي كمال مدير الإصلاح الزراعي، وممثلي الجهات المسوقة للقمح منها الشركة المصرية للصوامع، شركة مطاحن مصر الوسطى، البنك الزراعي المصرى.

صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة

وخلال الاجتماع ناقش محافظ المنيا، كل الإجراءات المتعلقة بموسم التوريد والذي بدأ أمس الأحد 13 أبريل الجارى، مشيرًا إلى أن سعر توريد الأردب من القمح المحلي هذا العام قد تحدد بقيمة 2200 جنيه، وهو سعر مشجّع للفلاحين ويفوق سعر القمح المستورد، ما يعكس حرص الدولة على دعم المزارع المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح كسلعة استراتيجية أساسية.

كما بحث المحافظ كل الحلول والمقترحات لتذليل أي عقبات قد تواجه الموردين، مشدداً على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات التوريد، وصرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة، بالإضافة إلى حسن معاملة الموردين وتلبية مطالبهم وتحديد درجة النقاوة للقمح بحضور الموردين مطالبهم وتوفير مواقع استلام مجهزة ومعتمدة، مع استمرار المتابعة اليومية لضمان انتظام واستقرار الموسم وتحقيق أهداف الدولة في دعم الأمن الغذائي.

تسهيل عملية التوريد بسعة تخزينية 500 ألف طن

واستعرض المحافظ تفاصيل الخطة المعدة لتوريد محصول القمح، فيما يتعلق بحصر المساحات المنزرعة بالقمح بجميع المراكز وتبلغ حوالي 212 ألفا و972 فدانا والكميات المتوقع إنتاجها لتحديد المستهدف توريده، بجانب التركيز على تنفيذ حملات توعية للمزارعين لحثهم على توريد محصول القمح إلى الدولة، لزيادة الكميات الموردة من المحصول.

من جانبه، استعرض وكيل وزارة التموين، عدد الصوامع والشون ومراكز التجميع بدائرة المحافظة، والسعات التخزينية لكل منها، مشيرًا إلى أن إجمالي مواقع الاستلام بالمحافظة تبلغ 42 موقعاً على مستوى المراكز لتسهيل عملية التوريد بسعة تخزينية 500 ألف طن تقريبًا.