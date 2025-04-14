محافظ المنيا يلتقي وفد المشروع الكندي لدعم المرأة ويؤكد استمرار التعاون

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وفد المشروع الكندي لدعم فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية والزراعية، الذي يجري تنفيذه منذ عام 2021، ويستمر حتى سبتمبر 2025، بهدف تعزيز الرفاهية الاقتصادية للمرأة، وتطوير قدراتها في مجال ريادة الأعمال، وتمكينها من التوظيف والمشاركة الفاعلة في سوق العمل، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة

وأكد «كدواني»، خلال اللقاء، حرص المحافظة على تقديم سبل الدعم كافة لضمان استدامة المشروع، وتيسير سبل تسويق المنتجات المحلية، بما يسهم في تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن تطلعهم لاستكمال مراحل جديدة من المشروع، خلال الفترة المقبلة، لما له من أثر ملموس على تحسين مستوى معيشة الأسر المستفيدة في محافظتي المنيا وبني سويف.

تمكين المرأة اقتصاديا

جدير بالذكر أن مشروع «فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في مصر» بتمويل كندي بقيمة إجمالية تبلغ 4.5 مليون دولار كندي، موزعة على محافظتي المنيا وبني سويف، ويستمر على مدار أربع سنوات (2021 - 2025)، ويستهدف تمكين المرأة اقتصاديا، من خلال تطوير مهاراتها في قطاعات الأعمال الزراعية، وتحسين فرص التوظيف ودعم ريادة الأعمال، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

ويعمل المشروع بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية الشريكة بالمحافظة، وهي: رؤية حياة، والحياة الجديدة، ورابطة المرأة، وبلغ عدد المستفيدين من أنشطة المشروع حتى الآن نحو 20 ألف مستفيد منهم 12 ألفا و330 سيدة، وتشمل الأنشطة المقدمة تدريبات حرفية في مجالات تصنيع منتجات الألبان، والمخبوزات، والتجفيف، وتربية النحل، وصناعة الأعلاف، ومنتجات فول الصويا.