سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء 15-4-2025

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-4-2025 مقابل الجنيه المصري مستويات مستقرة خلال التعاملات الصباحية، ليتداول عند مستويات 50.949 جنيه للشراء و51.049 جنيه للبيع وفق آخر تحديث معلن عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

وترصد السطور التالية سعر الدولار اليوم في البنوك المحلية أمام الجنيه، سواء البنوك الحكومية أو الخاصة أو بنوك المعاملات الإسلامية، وسعر الدولار الآن عالميا في مواجهة العملات الأخرى وأبرزها «الريال السعودي» و«اليورو».

سعر الدولار اليوم مقابل اليورو

يتداول سعر الدولار اليوم أمام اليورو عالميا، عند مستوى 0.88 يورو للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الريال السعودي

فيما بلغ سعر الدولار اليوم أمام الريال السعودي عالميا، 3.75 ريال سعودي على مستوى الشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري بالتعاملات الصباحية، 50.95 جنيه للشراء و51.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

ويتداول سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر خلال التعاملات الصباحية، عند مستويات 50.95 و51.05 جنيه للشراء والبيع على التوالى.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك مصر بالفترة الصباحية، 50.95 جنيه للشراء و51.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وحقق سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في بنك الإسكندرية صباح اليوم، 50.95 جنيه للشراء و51.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري فى البنك التجاري الدولي 50.95 جنيه للشراء و51.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

ووصل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي، إلى 50.95 جنيه للشراء و51.05 جنيه للبيع.