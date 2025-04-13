سعر الدولار اليوم الأحد 13-4-2025 أمام الجنيه في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 13-4-2025 أمام الجنيه المصري مستويات مستقرة في0 أغلب البنوك العاملة في مصر، ليصل إلى متوسط معلن من البنك المركزي المصري عند 51.27 جنيه للشراء و51.41 جنيه للبيع.

وترصد السطور التالية سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في عدد من البنوك الحكومية والخاصة وبنوك المعاملات الإسلامية، وسعر الدولار الآن عالميًا في مواجهة العملات الأخرى وأبرزها سعر الريال السعودي وسعر اليورو.

سعر الدولار اليوم مقابل اليورو

ويتداول سعر الدولار اليوم مقابل اليورو عالميا، عند مستوى 0.88 يورو للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الريال السعودي

وبلغ سعر الدولار اليوم أمام الريال السعودي عالميا، 3.75 ريال على مستوى الشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري خلال التعاملات الصباحية، 51.28 جنيه للشراء و51.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

ويتداول سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك مصر بالتعاملات الصباحية، عند مستويات 51.28 و51.38 جنيه للشراء والبيع بالترتيب.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وحقق سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة بالفترة الصباحية، 51.28 جنيه للشراء و51.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

ويتداول سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية صباحًا، عند مستويات 51.28 و51.38 جنيه للشراء والبيع على التوالي.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي بالفترة الصباحية، 51.28 جنيه للشراء و51.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وحقق سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي بالتعاملات الصباحية، 51.57 و51.67 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.