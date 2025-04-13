سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأحد 13-4-2025 مقابل الجنيه المصري

أعلنت المواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي عن سعر الدولار اليوم الأحد 13-4-2025 مقابل الجنيه المصري، تزامنًا مع بداية التعاملات الصباحية، وسجل الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في مصر، نحو 51.28 جنيه لعملية الشراء، مقابل 51.38 جنيه للبيع.

وتوضح «الوطن» خلال السطور التالية سعر الدولار اليوم الأحد 13-4-2025 بحسب التحديث الأخير عبر مواقع البنوك وتزامنًا مع التعاملات الصباحية، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 51.27 جنيه لعملية الشراء، مقابل 51.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

تحدد سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الأحد عند 51.28 جنيه لعملية الشراء، مقابل 51.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر 51.28 جنيه لعملية الشراء، مقابل 51.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وصل سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم الأحد إلى 51.28 جنيه لعملية الشراء، مقابل 51.38 جنيه للبيع.