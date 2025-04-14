سعر الدولار اليوم الاثنين 14-4-2025 مقابل الجنيه المصري

كشفت المواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي عن سعر الدولار اليوم الاثنين 14-4-2025 مقابل الجنيه المصري، تزامنًا مع بداية التعاملات الصباحية، إذ بلغ الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 51.2 جنيه لعملية الشراء، مقابل 51.3 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري



سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري مستوى 51.18 جنيه للشراء و 51.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري



بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الاهلي المصري نحو 51.57 جنيه للشراء و51.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة



وصل سعر الدولار في بنك القاهرة إلى 51.20 جنيه للشراء مقابل 51.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية



قُدر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 51.2 جنيه لعملية الشراء، مقابل 51.3 جنيه للبيع.