قطع المياه عن عدّة مناطق في الدقهلية لمدة 3 أيام.. اعرف التفاصيل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الدقهلية، قطع المياه لمدة 8 ساعات على مدار 3 أيام، من اليوم وحتى الخميس المقبل، نتيجة بعض أعمال الصيانة، ووجّهت بتدبير احتياجات المواطنين للمياه طوال فترة الانقطاع.

قطع المياه 8 ساعات 3 أيام في الدقهلية

وأوضحت مياه الدقهلية أنّه سيتم قطع المياه في الدقهلية لمدة 3 أيام، الثلاثاء عن ميت زنقر مركز طلخا، وضعف المياه عن قرى دملاش، الجوادية، عزبة المالكية ببلقاس، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، ويوم الأربعاء تنقطع المياه عن قرية كفر بساط بطلخا، وضعف المياه عن مجلس قروي بسنديلة والزهراء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء.

وأضافت مياه الدقهلية أنّه يتم قطع المياه يوم الخميس عن قرى بسنديلة، والحطبة، والدبوسي، وعزبة أدهم، وعزبة الحاج خليل مركز شربين، وعن قرية في طرة بمركز طلخا، فضلا عن ضعف المياه عن قرى ديسط، وكتامة، ومركز طلخا، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء.

سبب قطع المياه في الدقهلية

وحددت مياه الدقهلية سبب انقطاع مياه الدقهلية لمدة 3 أيام من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء، نظرا لأعمال تركيب أجهزة قياس التصرف الخاصة ببعض الشبكات الرئيسية التابعة لمراكز طلخا، وشربين، وبلقاس، والمنصورة.

وطالبت الشركة، المواطنين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية، والهيئات والمستشفيات، والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب عن هذه الفترة.