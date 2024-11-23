«مياه الدقهلية»: عطل مفاجئ يتسبب في انقطاع الخدمة 3 ساعات بعدة مناطق

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الدقهلية قطع المياه اليوم عن بعض المناطق لمدة 3 ساعات نتيجة عطل مفاجئ على أن تعود المياه بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.

قطع المياه بشكل مفاجئ في الدقهلية 3 ساعات

ونوهت مياه الدقهلية أنه يجري قطع المياه اليوم عن بعض المناطق بشكل مفاجئ بحي غرب المنصورة ورفع مياه الصرف بسيارات الكسح ومدة الإصلاح 3 ساعة.

سبب قطع المياه في الدقهلية

وفيما يتعلق بسبب قطع المياه فأكدت مياه الدقهلية أنه يجري قطع المياه نتيجة لأعمال مفاجئة بإحلال وتجديد وصلة صلب متهالكة بخط طرد قطر 700 مليمتر بمحطة رفع الصرف الصحي الجامعة الرئيسية بالمنصورة الأمر الذى استدعي تخفيف ضغوط المياه بحي غرب المنصورة.

الخط الساخن لمياه الدقهلية

ووجهت شركة المياه بالدقهلية للمواطنين بالتواصل مع شركة مياه الشرب من خلال الخط الساخن في حالة الطوارئ وهو 125 أو التواصل مع صفحة الشركة أو الموقع الخاص بها.