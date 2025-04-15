سكان غزة يبحثون عن أحبائهم تحت ركام وأطلال منازلهم (فيديو)

في قلب الركام، حيث تتحول البيوت إلى قبور صامتة يبحث سكان غزة بأيديهم العارية عن أحبائهم، عن طفل كان يلهو أو أم كانت تعد العشاء أو أب خرج ولم يعد، لا آلات لا معدات لا صوت يُسمع سوى أنين الركام حين يُقلب، وصوت الأمل حين ينتشل جثمان.

جاء ذلك وفق تقرير تلفزيوني عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان «الغزيون يبحثون عن أحبائهم تحت ركام وأطلال منازلهم»، مسلطًا الضوء على الدمار والخراب المستمر الذي يلحق بقطاع غزة.

خطوات أهالي قطاع غزة ثقيلة ومتعبة

وأشار التقرير إلى أنّ خطوات أهالي قطاع غزة ثقيلة ومتعبة، لا يدرون من أي جهة يبدأون، إذ يبحثون عن ذويهم كما يبحث المرء عن روحه الضائعة، لا صوت يُسمع سوى اصطدام الحديد بالحجر وحزن الآباء المنكسرين وهم ينتشلون أبنائهم من تحت الموت بأيادي ملؤها اليأس المثقل بالغبار والدم.

إصابة سيارات الإسعاف والإطفاء بالقصف

وعلى مقربة من المشهد، تقف سيارات الإسعاف والإطفاء هي الأخرى عاجزة، فبعد أن كانت شريان إنقاذ للغزيين أصابها القصف دون قدرة على الحركة، ومازالوا حتى الآن يناشدون العالم لكن أحدا لا يرد، لا تصل المناشدات ولا تهتز الضمائر.

في غزة لا تموت الأجساد فقط، بل تسابقها الأرواح على وقع غارات الاحتلال الإسرائيلي وقذائفه، وبين شهيد يبحث عن جثمان شهيد تُدفن إنسانية العالم، هناك بين الأسمنت الدامي والعظام المتنافرة تهمس الأرض من بقي فيكي يا غزة ليبكي ومن رحل؟