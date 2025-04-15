مواعيد وأسعار قطار تالجو على الوجهين بحري وقبلي اليوم

كتبت: انتصار الغيطاني

تختلف مواعيد وأسعار قطارات التالجو بين محافظات الوجه البحري من القاهرة وحتى الإسكندرية، وبين محافظات الوجه القبلي من القاهرة حتى أسوان، في ظل حرص هيئة سكك حديد مصر على توفير قطارات على مدار اليوم.

مواعيد وأسعار قطار تالجو اليوم

وحرصت سكك حديد مصر على توفير أكثر من موعد للمسافرين على قطارات التالجو، لمحافظات الوجه البحري، وجاءت كما يلي.

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة إسكندرية

- قطار رقم 2023 يتحرك يوميا الساعة 2 ظهرا من القاهرة لمحافظة الإسكندرية الساعة 4.30 مساء.

- قطار 2027 تالجو يتحرك يوميا من القاهرة الساعة 7 مساء، ويصل للإسكندرية الساعة 9.30 مساء .

مواعيد قطار تالجو على خط الإسكندرية للقاهرة

- قطار 2022 يتحرك يوميا من الإسكندرية الساعة 7:00 مساء وصولا للقاهرة الساعة 9:30 مساء.

- قطار 2024 يتحرك يوميا من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا، وصولا للقاهرة الساعة 4.30 مساء.

- قطار 2026 يتحرك يوميا من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء، وصولا للقاهرة الساعة 9:20 مساء.

- قطار 2022 يتحرك "الجمعة - السبت" فقط، الساعة 9 ص من محطة الإسكندرية.

أسعار قطار تالجو وجه البحري

- الدرجة الأولى 275 جنيها.

- الدرجة الثانية 175 جنيها.

مواعيد قطارات التالجو وجه قبلي

- قطار 2030 يتحرك يوميا من القاهرة الساعة 7 مساء وصولا إلى أسوان الساعة 6,40 صباحا.

- قطار 2031 يتحرك يوميا من أسوان الساعة 7 مساء ، وصولا إلى لقاهرة الساعة 6,50 صباحا.

أسعار تذاكر قطار التالجو على خط القاهرة أسوان

- الأقصر : الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الثانية 400 جنيه.

- إدفو: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها.

- أسوان: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها.

- المنيا: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

- أسيوط: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

- سوهاج: الدرجة الأولى 500 جنيه، الدرجة الثانية 300 جنيه.

- قنا: الدرجة الأولى 550 جنيها، الدرجة الثانية 350 جنيها.



