سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم الاثنين 14-4-2025

حقق سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 14-4-2025 في البنوك المصرية مستويات مستقرة، حيث تداول سعره عند مستوى 13.60 جنيه للشراء مقابل 13.66 جنيه للبيع داخل فروع البنك الأهلي المصري، أكبر بنك في مصر.

وترصد السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وفق ما جاء عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

استقر سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري عند مستوى 13.63 جنيه للشراء مقابل 13.66 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري



قُدر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري عند مستوى 13.60 جنيه للشراء مقابل 13.66 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة



تحدد سعر الريال السعودي في بنك القاهرة عند مستوى 13.60 جنيه للشراء مقابل 13.66 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاسكندرية



ثبت سعر الريال السعودي في بنك الاسكندرية عند 13.62 جنيه للشراء مقابل 13.66 جنيه للبيع.