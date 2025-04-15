7 توجيهات لمحافظ الدقهلية استعدادا لموسم توريد القمح..غرفة عمليات 24 ساعة

أصدر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، توجيهاته للأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة؛ لإنهاء الاستعدادات والجاهزية لاستقبال توريد محصول القمح موسم 2025، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، داخل مختلف الصوامع والشون والمواقع في مختلف المراكز التابعة للمحافظة.

تجهيز 38 موقعا لاستقبال موسم توريد القمح في الدقهلية

وأوضح أن المساحة المنزرعة من القمح هذا الموسم تبلغ 231 ألفا و437 فدانا والمتوقع حصاده 625 ألف طن، مشيرا إلى أن إجمالي الشون والصوامع المعدة لاستقبال القمح المنتظر توريده تبلغ 38 موقعا بنطاق المحافظة، بسعة تخزينية 275 ألف طن.

وأكد محافظ الدقهلية، أن أسعار التوريد 2200 جنيه لإردب القمح زنة 150 كيلو درجة 23.5 قيراط، 2150 جنيها لإردب القمح 23 قيراطا، و2100 جنيه لإردب القمح درجة 22.5 قيراط ويتم السداد خلال 48 ساعة.

تذليل المعوقات أمام توريد محصول القمح في الدقهلية



كما وجه بضرورة تذليل كل المعوقات التي يمكن أن تعوق عملية استلام محصول القمح موسم 2025 إلى كل الصوامع والشون ونقط التجميع، حتى يمكن الوصول إلى أعلى كمية، لتخفيف العبء عن استيراد القمح من الخارج.

تأمين الصوامع لتخزين القمح في الدقهلية

وأشار محافظ الدقهلية إلى أهمية تأمين الصوامع والشون التي يتم تخزين الأقماح بها بخدمات أمنية وعمل دوريات مرورية لتنظيم حركة دخول وخروج السيارات المحملة بالقمح من وإلى الصوامع والشون.





التأكيد على صلاحية الصوامع والشون في الدقهلية

وجه محافظ الدقهلية بضرورة التأكد من صلاحية كل الصوامع والشون وأماكن التخزين لاستلام محصول القمح من الموردين والمحافظة عليه طبقاً للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها.

متابعة حركة السيارات المحملة بالقمح داخل المحافظة

وشدد على أنه في حال خروج أي كميات من القمح خارج المحافظة، يتم ذلك من خلال تصريح معتمد من إدارة التموين المختصة، ويكون التصريح مدون به الجهة المتعاقد معها، لمدة 24 ساعة فقط، موجها بمتابعة حركة السيارات المحملة بالقمح داخل المحافظة، من خلال الدوريات الأمنية، وشدد على عدم استلام أقماح مستوردة أو متبقية من العام الماضي.

تمهيد الطرق المؤدية إلي شون وصوامع التخزين الخاصة بالقمح في الدقهلية

وأكد محافظ الدقهلية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتأكد من تمهيد الطرق المؤدية إلى شون وصوامع التخزين الداخلية لتناسب ضغط سيارات النقل، والإشراف والمتابعة لعملية التوريد بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، مشيرا لتذليل أي معوقات يمكن أن تصادف موسم التسويق، مشددا على تفعيل غرفة العمليات بمديرية التموين لاستقبال أى شكاوى تعوق عملية توريد القمح وإبلاغ غرفة عمليات المحافظة بها لاتخاذ الإجراءات المناسبة على الفور، وكلف المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين، بضرورة متابعة لجان التموين لأعمال التوريد حتى نهاية الموسم لهذا العام 2025 من أجل موسم توريد ناجح.