محافظ الدقهلية يوجه برفع الإشغالات ومتابعة أسعار السلع في المنافذ

وجّه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بعدة قرارات، في أثناء إجرائه اليوم، جولة مفاجئة بشوارع مدينة المنصورة، وتابع خلالها منافذ بيع الخضروات والفواكه والسلع الغذائية، للتأكد من التزامها بالأسعار المعلنة، وعدم إشغال الشوارع وتعطيل حركة سير المواطنين.

رفع الإشغالات من شوارع الدقهلية

وأمر محافظ الدقهلية برفع الإشغالات كافة من شوارع المدينة، وتغليظ العقوبة حال تكرار إشغال الشارع، وإعاقة حركة السير والمرور، مع استمرار المتابعة علي مدار الساعة لإزالة حالات الإشغالات في المراكز والمدن التابعة للمحافظة.

ووجّه بضرورة الرقابة والمتابعة على مدار الساعة، للأسعار المعلنة على الشاشات الإلكترونية ومقارنتها بأسعار البيع الفعلية للسلع بمنافذ البيع، واتخاذ الإجراءات القانونية لغلق أي منفذ في حالة التجاوز أو المغالاة في أسعار البيع أو البيع بأسعار غير المعلنة خلال الشاشات.

وتابع مستوى النظافة العامة بالشوارع، إذ تفقد شارع الجمهورية والترعة، وعبد السلام عارف، والجلاء، والمشاية، ومستشفى الصدر، وجيهان، والترعة، وشارع النخلة، وشارع بورسعيد، والسلخانة، والشيخ حسانين، بحضور أحمد ماهر، نائب رئيس حي غرب المنصورة.





معالجة أي سلبيات

والتقى بالمواطنين وتبادل معهم الحديث مستمعا لمطالبهم، وأكد لهم أن جولاته لن تتوقف يوميا من أجل المواطن ووضع الحلول قبل حدوث المشكلة، وأن هناك توجيهات مشددة للجهاز التنفيذي للتواجد بالشارع ومعالجة أي سلبيات وتلبية أية احتياجات، مؤكداً أن عملنا هو تحقيق مطالب ومصالح المواطنين وحل أي مشكلات قد تواجههم، مضيفًا أن الدولة تبذل جهودا كبيرة وتنفق أموالا وتوظف مواردها لخدمة المواطنين في مختلف القطاعات والمجالات وفي جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.