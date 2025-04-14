محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات «حياة كريمة» بالقرى والمراكز

محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات «حياة كريمة» بالقرى والمراكز

محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات «حياة كريمة» بالقرى والمراكز

وجّه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بسرعة التعامل من أجل الانتهاء من تذليل جميع المعوقات التي تواجه المشروعات المتبقية من مبادرة حياة كريمة في مختلف المراكز، إذ عقد اجتماعًا لمناقشة المشروعات التي جرى الانتهاء من تنفيذها وموقف تشغيلها بمبادرة حياة كريمة بقرى مركز شربين، ومناقشة المعوقات التي تواجه المشروعات المتبقية لوضع حلول سريعة من أجل الانتهاء منها.

محافظ الدقهلية

تحسين مستوى خدمات للمواطنين

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حياة كريمة، الهدف منها تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القرى المصرية، وجاء الاجتماع بحضور الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، والدكتور محمد فرجاني ممثل المكتب الفني لرئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد نصر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، والدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة، والمهندسة ريهام عبدالشافي، مدير المكتب الفني ومنسق حياة كريمة بالمحافظة، ومحمد عز، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وممثلي هيئة الطرق والشباب والرياضة.

إنجاز مشروعات حياة كريمة في الدقهلية

وأكد التعاون بين الجهات كافة المشاركة في تنفيذ المبادرة، وتذليل جميع المعوقات التي تواجه المشروعات المتبقية ودخولها الخدمة، ومنها رصف بعض الطرق والشوارع بعدد من القرى وتنفيذ مشروعات بقطاع الشباب والرياضة، مضيفا أن المبادرة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم في جميع القطاعات.

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