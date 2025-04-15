خطوات التقديم على شقق جنة وديارنا وسكن مصر والإسكان الحر والمتنوع

كشفت كراسة الشروط الخاصة بمشروعات الإسكان الجديدة في عدد 35088 وحدة، كيفية التقديم بداية من اليوم وحتى 15 مايو المقبل، ونرصد خطوات التقديم والحجز الإلكتروني لمشروعات ديارنا وجنة وسكن مصر وإسكان حر وإسكان متنوع، بحسب كراسة الشروط المتوفرة على موقع بنك التعمير والإسكان الرسمي.

خطوات حجز شقق الإسكان

- الدخول على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com) ببنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور.

- ⁠استعراض كراسة الشروط وطباعتها لمعرفة كل التفاصيل (المساحات - سعر المتر - عدد الوحدات المطروحة بكل دور) مع إمكانية استعراض خطوات الحجز (فيديو/ مكتوبة).

- في حالة عدم وجود حساب حالي للمتقدم على الموقع، يمكنه إنشاء حساب جديد، بالضغط على (تسجيل مستخدم جديد)، ثم يتم تسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل/ العنوان/ الرقم القومي للعميل/ إلخ).

- تحميل صور بطاقة الرقم القومي (الزوج والزوجة) وجه وظهر في ورقة واحدة.

- يجب تسجيل البريد الإلكتروني (E-mail) لضمان وصول كلمة المرور.

- إرسال رسالة بكلمة مرور مؤقتة OTP صالحة لمدة 5 دقائق عن طريق كلا من SMS

والإيميل، تستخدم في إنشاء كلمة سر دائمة من اختيار المتقدم.

- كلمة السر الدائمة يجب أن تتكون من 8 أحرف إنجليزية على الأقل، تحتوى على حرف كبير ورقم، بالإضافة إلى أحد الرموز الخاصة مثل (S#@!...) مع الاخذ في الاعتبار أنه سيتم حظر حساب العميل لمدة ساعة في حالة إدخال كلمة المرور بالخطأ (3 محاولات).

⁠- الدخول على الموقع مرة أخرى من خلال الضغط على (دخول مستخدم حالي) وتسجيل الرقم القومي وكلمة المرور.

- الضغط على مفتاح (أرغب في التقدم)، ثم (استخراج رقم الاستمارة).

- تظهر شاشة لمراجعة البيانات الاساسية وتعديلها حسب الحاجة، ويجب اختيار المحافظ المدينة التي يرغب العميل في التقدم عليها.

- بعد الانتهاء من مراجعة البيانات يقوم العميل بالضغط على (تأكيد) ليظهر رقم الاستمارة على الشاشة وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل مبلغ جدية الحجز والاستكمال كما يمكن طباعة الاستمارة بعد ذلك.

- يحول العميل مبلغ جدية الحجز دفعة واحدة وغير مجزأة على أن يتم التحويل من حساب العميل أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية فقط،

مع العلم ان الموقع لا يسمح بتسجيل عميل جديد برقم موبايل تم استخدامه من قبل.