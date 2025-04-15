محافظ القاهرة: معرض زهور الربيع يشجع الحرف اليدوية ويوفر فرص عمل

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن معرض زهور الربيع يجسد فكر القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نشر ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر لدى الشباب.

جاء ذلك خلال حضور محافظ القاهرة افتتاح جناح «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية بالمتحف الزراعي بالدقي، المقام على هامش معرض زهور الربيع، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة.

تشجيع الصناعة المحلية واليدوية

وأضاف محافظ القاهرة أن تأكيد المعرض على إحياء الحرف التراثية واليدوية، ومساعدة الشباب على فتح منافذ لبيعها وتسويقها، يُعَدّ تجسيدًا لجهود الدولة في الحفاظ على التراث، وتشجيع الصناعة المحلية واليدوية، وتوفير فرص العمل، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو ما يتسق مع أولويات وأهداف الدولة المصرية التي تستهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وفقًا لرؤية «مصر 2030».

فرصة للعارضين للترويج للمنتجات

ويستضيف المعرض عددًا كبيرًا من العارضين والعارضات، الذين يقدمون منتجاتهم التراثية واليدوية، من مشغولات الأرابيسك والنحاس والزجاج، إلى جانب ديكورات المنازل، والأزياء، والإكسسوارات.