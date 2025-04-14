محافظ القاهرة يستقبل سفير أذربيجان لبحث سبل التعاون في عدة مجالات

محافظ القاهرة يستقبل سفير أذربيجان لبحث سبل التعاون في عدة مجالات

محافظ القاهرة يستقبل سفير أذربيجان لبحث سبل التعاون في عدة مجالات

استقبل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اليوم، السفير إلخان بولوخ أوغلو بولوخوف سفير دولة أذربيجان بالقاهرة بمكتبه بديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة خلال اللقاء على عمق العلاقات التى تربط البلدين مصر وأذربيجان والتى شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية خاصة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي زار باكو عام 2023 ودشن خلالها مسارًا جديدًا للعلاقات بين البلدين يقوم على الشراكة الإستراتيجية، والتعاون في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والثقافية والعلمية.

اتفاقية الصداقة

وناقش محافظ القاهرة خلال لقاءه مع سفير دولة أذربيجان سبل تفعيل اتفاقية الصداقة والتعاون بين القاهرة ومدينة باكو والتى تم توقيعها في يونيو 2024على هامش اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأذرية بالقاهرة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الاتفاق يهدف إلى توثيق أواصر الصداقة والتعاون والتفاهم المتبادل بين الجانبين في مجالات الثقافة والفنون والعلوم والتعليم والصحة والطب والسياحة والرياضة والشباب وحماية البيئة، للاستفادة المتبادلة بينهما.

التعاون المشترك بين البلدين

وأضاف محافظ القاهرة أن هذا الاتفاق يأتي استمراراً للجهود المبذولة في تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين، والاستفادة من تجارب كلا البلدين، بما يرسخ آفاق العمل الثنائي، ويُسهم في تعزيز وتنمية التعاون بمختلف المجالات.

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