محافظ القاهرة: السيطرة على حريق في محلات الخشب المستعمل بالشرابية دون إصابات

محافظ القاهرة: السيطرة على حريق في محلات الخشب المستعمل بالشرابية دون إصابات

محافظ القاهرة: السيطرة على حريق في محلات الخشب المستعمل بالشرابية دون إصابات

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب في بعض محلات الخشب المستعمل (الروبابيكيا) بعزبة بلال، بجوار عزبة الورد بحي الشرابية، دون وقوع إصابات أو وفيات، وجار حاليا تنفيذ أعمال التبريد.

تفاصيل حريق الشرابية

وكان مركز السيطرة لشبكة الطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة قد تلقى بلاغا بنشوب حريق في عدة محال للخشب المستعمل (الروبابيكيا)، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولو الحي إلى موقع الحادث، حيث تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

لجنة لتوضيح تأثير حريق الشرابية على العقارات المجاورة

وقرر إبراهيم صابر تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثير الحريق على العقارات المجاورة، كما وجه بسرعة إزالة آثار الحريق بعد انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لتحديد أسباب الحادث.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا