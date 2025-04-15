محافظ القاهرة: السيطرة على حريق في محلات الخشب المستعمل بالشرابية دون إصابات

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب في بعض محلات الخشب المستعمل (الروبابيكيا) بعزبة بلال، بجوار عزبة الورد بحي الشرابية، دون وقوع إصابات أو وفيات، وجار حاليا تنفيذ أعمال التبريد.

تفاصيل حريق الشرابية

وكان مركز السيطرة لشبكة الطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة قد تلقى بلاغا بنشوب حريق في عدة محال للخشب المستعمل (الروبابيكيا)، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولو الحي إلى موقع الحادث، حيث تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

لجنة لتوضيح تأثير حريق الشرابية على العقارات المجاورة

وقرر إبراهيم صابر تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثير الحريق على العقارات المجاورة، كما وجه بسرعة إزالة آثار الحريق بعد انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لتحديد أسباب الحادث.